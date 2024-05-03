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Türkiye
AA 03.05.2024 17:04

Yanlış tedavi uygulayan diş hekimiyle 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti.

Yanlış tedavi uygulayan diş hekimiyle 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

Kentte yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfına 150 fidan bağışında bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.

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