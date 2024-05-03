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Türkiye
AA 03.05.2024 17:31

Fıstıklı limonata coğrafi işaret aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel içeceklerinden fıstıklı limonata, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi ve coğrafi işaret aldı.

Fıstıklı limonata coğrafi işaret aldı

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, fıstıklı limonatanın Alanya sofrasının önemli bir içeceği olduğu belirtildi.

Alanya'da sevilerek tüketilen fıstıklı limonatanın, Alanya Belediyesinin girişimleriyle tescilli lezzet haline geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 'fıstıklı limonata', Alanya'da sünnet, nişan ve söz merasimlerinin yanı sıra misafir ağırlamalarında sıkça ikram edilen, geçmişten bu yana Alanya sofralarının karakteristik içeceği.

Bu niteliğiyle 'fıstıklı limonata' tarifi, soyut kültür hafızasını ve mutfak kültürünü korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesince yapılan müracaatla koruma altına alındı. Tescilli tarife uygun fıstıklı limonata satışı yaptığını belgelendirmek isteyen işletmelerin Alanya Belediyesine müracaat etmeleri bekleniyor."

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