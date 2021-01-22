Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı: İstanbul ile ilgili ekmek genelgemiz yok
Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir talimatının ve genelgesinin olmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, İBB’nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi veya genelgesinin söz konusu olmadığı belirtildi.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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