Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, İBB’nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi veya genelgesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

