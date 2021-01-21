Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 31.215,06 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 3.855,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 artarak 13.516,57 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın dün olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yemin töreninin ardından günü rekorla tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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