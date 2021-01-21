Akkuş Belediyesi, serbest sistem yumurta tavukçuluğunun yaygınlaştırılması ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu yarkaların temini için Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle organik yarka üretim tesisi kurdu.

Akkuş Belediyesi ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği, 2017 yılında, 500 metrekarelik iki kümeste yıllık 40 bin civciv üretilmesi hedeflenen tesis için protokol imzaladı.

Ardından Düğencili Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmaları başladı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Bölgemizde daha önce üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri yarka temininin gerçekleştirilememesiydi. Şimdi bu tesiste sağlıklı koşullarda üretimi yapılmış olan yarkaların temini ile üreticilerimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu projeyle üretimin yanı sıra istihdama ve bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış olacağız. Tesisimizde uzman veteriner hekim, ziraat mühendisi, pazarlama danışmanı gibi istihdamlar ile iş imkanı da sağlanmış olacak” dedi.

“Ciddi bir gelir kaynağı haline gelecek”

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise bu tesisle üreticilerin en önemli sorununun çözüldüğünü vurguladı.

Sezgi konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu tesiste yarka üretimi gerçekleştirerek, bu işten geçimini sağlayan üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Daha sonra da fazla olan kısmın satışını yaparak ciddi bir gelir kaynağı haline getireceğiz."

