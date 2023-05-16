Çok Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.05.2023 10:47

Tarım ÜFE yıllık yüzde 71,52 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,32 gerilerken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,52 artış gösterdi.

Tarım ÜFE yıllık yüzde 71,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,32 azalış görülürken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 134,06 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış oldu. Balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 1 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek gerçekleştiği alt gruplar sırasıyla yüzde 9,72 ile lifli bitkiler, yüzde 0,12 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,69 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,85 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular, yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 167,15 ile turunçgiller, yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak kayıtlara geçti. Yıllık azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 13,7 ile lifli bitkiler olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 77 maddeden 27'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 44'ünün ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

ETİKETLER
ÜFE Tarım Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
Türkiye'de nisanda 85 bin 652 konut satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
11:32
Vatandaşı yanıltan reklamlara bir ayda 7,7 milyon lira ceza kesildi
11:29
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN: Hükümet ile barış süreci krize girdi
11:25
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
11:20
Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkardı
11:19
BM Genel Sekreteri, Haiti'de çete şiddetine karşı uluslararası toplumu göreve çağırdı
Bursa'da yeni itfaiyeciler tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
Bursa'da yeni itfaiyeciler tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ