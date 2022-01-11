Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den başlayarak 12 ay boyunca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-aralık yağışları 183,5 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılının ilk 3 aylık döneminde 101,1 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 160,4 milimetre yağış düştü.

Buna göre, Türkiye'de 2022 su/tarım yılı 3 aylık yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

2022 su/tarım yılı 3 aylık yağışları Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Giresun çevreleri ile Trakya’nın batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 20’den fazla artış gösterirken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağış azlığı yüzde 60’ın üzerine çıkarak kayıtlara geçti.

Burdur, Konya, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük kısmında normallerine göre yağışlar yüzde 60’tan fazla azalırken, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 80’lerin üzerine çıktı.

Yağışlar en fazla Rize'de ölçüldü

Bu yılın su/tarım yılı 3 aylık yağışları 55,5 milimetre ile en az Iğdır'da, 502,4 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü.

2022 su/tarım yılı 3 aylık yağışları Marmara ve Ege bölgeleri hariç diğer bölgelerde normallerinin altında kayıtlara geçerken, en fazla azalma yüzde 51 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi.

Normaline göre yağışlar 3 aylık dönemde 13 ilde artarken, geçen yıla göre yağışlar sadece 6 ilde azaldı.