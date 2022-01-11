Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,83 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 13,8329'dan tamamladı.

11 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 13,8300 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 değer kazanarak 15,6890'dan, sterlin/TL yüzde 0,23 yükselişle 18,8240'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 95,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelenmeye başladığını, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını kaydetti.

Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacakları konuşmaların küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Öte yandan bugün, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) desteklerinden faydalanabileceğine ilişkin tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bugün TCMB tarafından açıklanan verilere göre ise Kasım 2021'de ödemeler dengesi 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.