Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Tarım ihracatı da 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü, böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Tarım ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156,5 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 6 milyar 993,8 milyon dolarla, mobilya kağıt ve orman ürünleri, 3 milyar 400,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 3 milyar 83,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 2 milyar 260,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyar 28,4 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 1 milyar 574,3 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 783 milyon dolarla tütün, 309,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 147,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

Tarım grubu geçen yıl bünyesindeki 10 sektörün 9'uyla atağa geçti

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırırken, 1 sektörün dış satımı geriledi.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl ihracatını en fazla yüzde 39,1 ile süs bitkileri ve mamulleri sektörü artırdı.

Bu sektörü, yüzde 38,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 25,7 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 25,6 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 20,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 16,6 ile fındık ve mamulleri, yüzde 14,2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 13 ile yaş sebze ve meyve, yüzde 12,6 ile kuru meyve ve mamulleri izledi.

Tütün sektörünün ihracatı ise 2021'de 2020 yılına göre yüzde 14 azaldı.

Sektörlere en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi. Fındık ve mamulleri, kurum meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri en fazla Almanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla Irak'a, tütün ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, süs bitkileri ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na dış satım gerçekleştirdi.

Almanya'ya fındık ve mamulleri 536,4 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri, 232,8 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 274,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Irak'a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 635,5 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 964,7 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 555,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

ABD'ye ise tütün sektörü 105,1 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 60,6 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü Hollanda'ya 53,9 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonuna 1 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.