Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kur korumalı TL mevduat hesabına katıımın 91,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Bakan Nebati, " Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadelede atacağımız adımlarda" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekim ayı itibarıyla cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Bu yıl; tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu yıllardan birisi olacak. pic.twitter.com/m5RxZcngW0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bizim gücümüz, bayrağımız, dayanışmamız, üretim kapasitemizin kendisidir. Birilerinin bize söylediği şeyin dışına çıkarak kendi yolumuza gidiyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Lütfen işinize gücünüze bakın. Sunulan enstrümanlardan faydalananın.

İhracatını geliştirmek isteyen bize gelecek. Biz de yeter ki üret istihdamını ihracatını artır biz seni sırtımızda taşıyacağız.

Yeni ekonomik model düşük cari açıktan cari fazlaya dönecek. Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin uygulandığı bir yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İmalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var.https://t.co/OB2u2I1wtp pic.twitter.com/lAJVtkyiCH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Yepyeni şeylerin içinde reel sektörün bizi anladığı kazancını bereketli helal yollardan geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayacağı dönemdeyiz. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun.

Kur korumalı mevduata katılım 91,5 milyar liraya ulaştı

Döviz kurları artık gündem maddemiz değil, çıkarıyoruz. Bir dengeye oturdu. Vatandaşımız kur korumalı mevduat hesaplarına yoğun destek veriyorz. Kur korumalı mevduat hesabına katılım 91,5 milyar liraya ulaştı.

Enerji, savunma sanayi, tarım ve turizm sektörü gibi çok sayıda sektöre öncelik vereceğiz.

[Kur korumalı TL mevduat hesabı]

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Vatandaşımız çok iyi bir destek veriyor. Dün itibarıyla 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi.https://t.co/OB2u2I1wtp pic.twitter.com/kQKZGsUtRW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

"Dünyada artık enflasyon bir gerçek"

Asgari ücreti, memur maaşı ve emekli maaşlarına destekleri artırdık. Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadelede atacağımız adımlarda.

Dün gece ayrıntılı bir toplantı yaptık. Bu enflasyonla ilgili mücadelemizi açık yüreklilikle yapmamız lazım. Bugün dünyanın birçok ülkesi enflasyonla karşı karşıya. Çok ciddi bir sorun yaşanıyor Batı ülkelerinde. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler nedeniyle bu dünyanın büyük sorunu.