Geçen yıl, artan jeopolitik riskler ve buna bağlı olarak ülkelerin gıda ihracatına kısıtlamalar getirmesi nedeniyle gıda ihracatı açısından zorlu bir yıl olarak kayda geçti. Türk gıda ihracatçıları ise bu zorluklara karşı düzenledikleri fuarlar ve ticaret heyetleriyle pazarlarını genişleterek önlem aldı.

Söz konusu çabalar sektörün ihracatına önemli derecede katkı sağlarken, TİM verilerine göre Türkiye'nin tarım ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 34 milyar 246 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Tarım ihracatı geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturdu.

5 sektör ihracatta rekor kırdı

Söz konusu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 11 milyar 473 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 2 milyar 525 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 495 milyon 838 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 4 milyar 66 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü de 8 milyar 440 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.

2022'de bir önceki yıla göre hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 25,4, meyve sebze mamulleri yüzde 24,6, zeytin ve zeytinyağı yüzde 60,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 19,7, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 20,8 ihracat artışı kaydetti.

Rekor kıran sektörlerde hedef ülke olarak Irak ön plana çıktı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 333 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 379 milyon 167 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 772 milyon 312 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 40 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Zeytin ve zeytin yağı sektörü ise ABD'ye 110 milyon 385 bin dolar tutarında dış satımda bulundu.

Tarım sektörü aylık ihracatta da rekor kırdı

Tarım sektörü ayrıca aralıkta 3 milyar 435 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını da gerçekleştirdi.

Tarım ihracatı aralık ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı.

Bu dönemde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 124 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 416 milyon 160 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı 103 milyon 613 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.