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Ekonomi
TRT Haber 20.01.2025 11:00

Tarım devi Türkiye

Türkiye son yıllarda tarımsal büyüme ve milli gelire katkıda Avrupa'nın ilk sıralarında yer alıyor. Tarımsal üretimde Avrupa'nın zirvesinde bulunan Türkiye, Dünyada ise 9’uncu sırada. Fındık, kiraz, incir, kayısı, buğday unu, çam balı, sığır eti üretimi gibi birçok başlıkta da Türkiye liderliğini koruyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Tarım devi Türkiye
[Fotograf: AA]

Gıda temini ve güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azalması, ihracatın artması ve işsizliğin önlenmesi gibi nedenlerle tarım üretimi hayati öneme sahip.

Bu nedenle birçok ülke, tarım politikalarını ön plana koyuyor. Türkiye de tarım üretimini öncelikli konuları arasında tutan önemli ülkelerden biri.

Tarım devi Türkiye

Avrupa’da zirvede

Tarım ve Orman Bakanlığı rakamlarına göre 2023 yılında Türkiye, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) tarımsal üretim katkısı oranıyla Avrupa’da 1’inci sırada yer aldı.

Tarımsal hasıla 2023’te 1 trilyon 635 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 2024’ün ilk iki çeyrek rakamları ise tarım sektörünün GSYH’sinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artış gösterdiği ve 596,2 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu.

Tarım devi Türkiye

Birçok alanda birincilik

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa ülkeleri arasında 1’inci, dünyada ise 9’uncu sırada yer alıyor.

Fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, keçiboynuzu üretiminde ve fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ihracatında da dünyanın zirvesinde yer alıyoruz.

Dünyada buğday unu üretiminde de 1’inci sırada yer alan Türkiye,  Akdeniz levreği, Akdeniz çipurası üretiminde de dünyada 1’inci sırada yer alıyor.

Sığır eti ve koyun, keçi eti üretiminde AB üye ve aday ülkeler arasında 1’inci sırada yine Türkiye var.

Sebze üretiminde tarımsal hasılada Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye, iç su avcılığında ve 18 bin 476 balıkçı gemisiyle filo büyüklüğünde de Avrupa’da ilk sıradaki yerini koruyor.

Tarım devi Türkiye

Dünya Türk makarnası seviyor

Türkiye’nin tarımsal ihraç ürünlerinin başında fındık ve fındık ürünleri geliyor. Buğday unu, ayçiçeği yağı ve makarna da en çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında. Makarna ihracatında Türkiye, dünyada 2’inci sırada yer alıyor.

2023’te 30,9 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edilmişti. 2024’ün ilk 9 ayında ise 23,4 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edildi. Türkiye, su ürünleri ve tohum başlıklarında kendi yeterlilik oranlarıyla ‘net ihracatçı’ konumunda.

Tarım devi Türkiye

Tarımsal destek ödemeleri artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimi teşvik için tarımsal ödeme, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, Ar-Ge, kırsal kalkınma destekleri veriliyor.

2023 yılında 59,6 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılırken, 2024’ün ilk 9 ayında bu miktar 91,6 milyar liraya yükseldi.

Tarım devi Türkiye

Türkiye ağaçlandırmada da lider

Tarımsal üretime ek olarak Türkiye ağaçlandırmaya da önemli yatırımlar yapıyor.

En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dünyada 4, Avrupa’da 1’inci sırada yer alırken, orman varlığını artıran ülkeler arasında da dünyada 6, Avrupa’da ilk sırada yer alıyor.

Yeşil vatan savunmasında insansız hava aracı (İHA) kullanımında dünyada 2, Avrupa’da 1’inci sırada Türkiye var.

Tarım devi Türkiye

177 ülkeye tohum ihracı

Türkiye’de her yıl 1,3 milyon ton tohum, 191 milyon fide/fidan üretiliyor.

66 ilde sertifikalı tohum üretimi yapılırken, bu tohumları kullananlar bakanlık tarafından destekleniyor. Kullanılan tohumların yüzde 97’si yurt içinde üretiliyor ve 177 ülkeye tohum ihraç ediliyor.

Tarım devi Türkiye

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