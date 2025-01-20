Oxfam'ın eşitsizlik raporu: Dünya 10 yıl içinde beş trilyoner çıkarmaya hazırlanıyor

Sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre, dünya 10 yıl içinde beş trilyoner çıkarmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl aynı öngörü sadece bir trilyoner için yapılmıştı.

Raporda, yoksulluğun azalmasının neredeyse durma noktasına geldiği vurgulanarak, eşitsizliğin azaltılması halinde aşırı yoksulluğun üç kat daha hızlı ortadan kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Servet artışına borsa ve gayrimenkul katkısı

Rapora göre, milyarder servetlerindeki büyük artışta küresel borsalardaki hisse değer artışlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Buna ek olarak, yüksek gayrimenkul fiyatları da milyarderlerin varlıklarının artmasında rol oynadı.

Raporda, dünya genelindeki milyarder sayısının geçen yıl 204 kişi artarak toplamda 2.769'a ulaştığı bilgisi paylaşılıyor.

Oxfam, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetlerinin günlük ortalama 100 milyon dolar arttığını, bu kişilerin servetlerinin yüzde 99'unu kaybetseler bile milyarder olarak kalacaklarını belirtiyor.

Raporda, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un net servetinin 219,4 milyar dolar olduğu, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bernard Arnault gibi isimlerin de dünya çapında en zenginler arasında yer aldığı vurgulanıyor.

Yoksulluk oranlarında kayda değer bir değişim yok

Rapora göre, dünya genelinde 3,6 milyar insan günlük 6,85 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürüyor.

Aşırı yoksulluk sınırı olan 2,15 doların altında yaşayan kadınların sayısı, erkeklerden 24,3 milyon daha fazla. Oxfam, yoksulluğun sona erdirilmesi için kürel servet eşitsizliğine odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Raporda, milyarder servetlerinin yüzde 60'ının ya miras yoluyla, ya siyasi bağlantılar ve yolsuzluklarla, ya da tekel gücü sayesinde kazanıldığı ifade ediliyor. Tekel gücü, toplam servetin yüzde 18'ine denk geliyor.

Oxfam, yüksek servet sahiplerinin daha adil vergilendirilmesi ve ekonomik sistemlerin eşitsizliği azaltacak şekilde düzenlenmesi için hükümetlere çağrıda bulunuyor.

Raporda, G20'nin geçen Temmuz ayında aldığı "süper zenginleri vergilendirme" kararının bu alanda atılmış önemli bir adım olduğu belirtiliyor.