TAİK Başkanı Özyeğin: Türkiye'ye gösterilen büyük bir teveccüh var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TAİK tarafından Citi işbirliğinde 22 Nisan'da gerçekleştirilen 14. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Amerikalı fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Şimşek'in yatırımcılara yürütülen ekonomik programın bileşenlerini detaylı bir şekilde anlattığı bilgisini verdi.

Konferansa geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgi gösterdiğini ifade eden Özyeğin, "Çok büyük bir ilgi vardı hatta toplantı odasını büyütmemiz gerekti. Bu anlamda Sayın Bakanı'mız ile verimli bir gün geçirdik. ABD'de bulunan en büyük fonların yöneticileri içerideydi. Yüz milyarlarca dolar hatta 1 trilyon doların üzerinde olabilecek bir fon büyüklüğü muhtemelen oradaydı. Çünkü tüm büyük fon yöneticileri toplantımıza katıldı." diye konuştu.

Özyeğin, bu seneki ana temaları enerji, altyapı ve savunma sanayi olan Amerika Türkiye Konferansı'na (ATC) değinerek, 39'uncusu gerçekleştirilecek konferansın 5 yıl sonra tekrar yüz yüze düzenlenecek olmasından heyecan duyduklarını dile getirdi.

ATC'de iki ülkenin özel sektörü ve bakanlar nezdinde önemli temaslar olacağını düşündüklerini kaydeden Özyeğin, "Üye tabanımızda da müthiş bir ilgi oluştu. Çok güçlü bir ATC'yi mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Washington ziyareti çerçevesinde yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Reformları yapmak adına büyük bir fırsat var"

Özyeğin, gelecek dört yıldaki seçimsiz dönemde Türkiye'nin önünde kıymetli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bir yandan para politikası tarafında çok mühim adımlar attı. Bununla birlikte daha farklı reformları da yapmak adına büyük bir fırsat var. Bu sürecin sonunda Türkiye'nin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir kalkınma modeline kavuşacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede yatırımcıların da bu gibi reformlara Türkiye'nin çok hazır olduğu ve bunun için iyi bir iklim olduğu görüşlerini paylaştıklarını söyleyebilirim."

TAİK'in altı ana grubundan birinin ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda çalıştığını belirten Özyeğin, şöyle devam etti:

"100 milyar dolar rakamı bugünkü 32 milyar dolara göre oldukça yüksek. Bu anlamda biz danışman bir firmayla birlikte bu hedefi 3'e bölüp ilk olarak 50 milyar dolara hangi katmanlarda, hangi sektörlerde çıkabiliriz, sonra 75 milyar dolar, daha sonra da 100 milyar dolar nihai hedefe nasıl ulaşırız diye oldukça güçlü bir çalışma yapıyoruz. Bunun sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız. ABD ile Türkiye'nin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartmak adına tam gücümüzle çalışacağız."

"Türkiye'ye gösterilen büyük bir teveccüh var"

Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter de ev sahibi oldukları konferansın çok iyi geçtiğine ve kredi derecelendirme kuruluşlarının da değerlendirmeleri sonucunda Türkiye'ye gösterilen büyük bir teveccüh olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde iyileşen makro değerler ve enflasyonun düşüş süreciyle yabancı yatırımcı ilgisinin çarpan etkisiyle artacağını düşünüyoruz." dedi.

Citi olarak da amaçlarının Türkiye'nin yatırımcılara direkt ulaşmalarını sağlamaya çalışmak olduğuna işaret eden Karter, görüşmelerin verimli olduğunu anlattı.