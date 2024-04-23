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Ekonomi
TRT Haber 23.04.2024 09:16

Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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