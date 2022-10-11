Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliğin en çok hissedildiği alanlardan birisi de ticaret olmuş, bu ülkeye yapılan ihracat 2021'de yüzde 92,2'lik düşüşle 186,7 milyon dolara gerilemişti.

Ülkeler arasında bu yıl yeniden yakınlaşmanın yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Nisan'da beraberindeki heyetle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Sonrasında iki ülke liderleri arasında farklı zamanlarda telefon görüşmeleri yaşanmış, bu görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret sonrası birçok alanda iş birliği için geniş kapsamlı ortak bildiri yayımlanmıştı.

Bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulanmıştı.

Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih'in katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşirken ülkeler arası ticaretin kolaylaştırılması için yol haritası oluşturulması kararı alınmıştı.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sonuncusu ise 24 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Nebati Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan'a ihracat 186,7 milyon dolara ulaştı

Karşılıklı ziyaretler ve yeniden yakınlaşmanın etkisi ihracata da yansıdı. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 180 artışla 420,9 milyon dolara ulaştı. Söz konusu rakam geçen yılın tamamında 186,7 milyon dolardı.

Yılın 9 ayında bu ülkeye 73,5 milyon dolarla en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde yaşanan ihracat artışı yüzde 47 oldu.

Kimyevi maddeleri 44,5 milyon dolarla halı; 41 milyon dolarla madencilik ürünleri; 32, 6 milyon dolarla makine ve aksamları; 29,1 milyon dolar hazırgiyim ve konfeksiyon; 26,6 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 21,4 milyon dolar; mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 15,66 milyon dolar; otomotiv endüstrisinin ise 15,4 milyon dolar oldu.

Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 743 bin arttı

Ocak-eylül döneminde geçen yıl gemi yat ve hizmetleri sektörünün hiç ihracatı yokken, bu sene söz konusu rakam 173,8 bin dolar oldu.

Yılın 9 ayında ihracatını en çok artıran sektör yüzde 742 bin 637 ile yaş meyve ve sebze sektörü oldu. Bu alandaki ihracat 2 bin dolardan 14 milyon 873 bin dolara yükseldi.

İhracat artışı halı sektöründe yüzde 11 bin 177, madencilik ürünlerinde yüzde 7 bin 64, meyve sebze mamullerinde yüzde 1.361, mücevherde yüzde 1,355, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 1.113 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde Suudi Arabistan'a tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 913,4; kuru meyve ve mamullerinde yüzde 482,5; otomotiv endüstrisinde yüzde 409,5; hazırgiyim ve konfeksiyonda yüzde 381,7; mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 343,1 artış yaşandı.

Bu ülkeye ihracatta sadece 4 sektörde gerileme yaşandı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 77,4; çelik sektörü ise yüzde 39,6 ile ihracatı en çok düşen iki sektör oldu.