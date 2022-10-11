Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kabine Toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.

Tahıl koridoru kapsamında 10 ekim itibariyle 304 geminin hareket ettiğini belirten Kirişci, ''Geçen tahıl miktarı da 6 milyon 900 bin ton civarında, yani 7 milyon tona yaklaştı. Ama gübreyle ilgili şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı. Ama şimdi stratejik noktalara saldırı var, o bizim için tabii ki büyük bir tehlike. Yani limanların güvende olmadığı bir ortamda Tahıl Koridoru, ister istemez zarar görebilir'' diye konuştu.

Uzama gibi bir şey olacak mı? sorusuna cevap veren Kirişci, ''Şu anda olumsuz bir şey yok. Tahıl koridoru çalışmaya devam ediyor. Önce köprünün vurulması, ondan sonra buna mukabelede bulunulması ve artan gerginlik Tahıl Koridoru'nu etkilerse birçok ülke zarar görür. Yani biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor. Restleşmenin boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Küresel gıda fiyatları bu süreçten etkilenebilir'' dedi.

''Stoklarımız yeterli''

''Küresel gıda için bir risk var mı?'' sorusuna cevap veren Kirişci şunları söyledi:

''Bizim adımıza yok, bizim çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda. Bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Stoklarımız yeterli. Sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üretmesi gerekiyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz. Dışarıdan ithal edip, ithal belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin. Dolayısıyla yani bizim açımızdan bir risk yok ama savaş eğer bu haliyle devam ederse risk artar. Bu durum herkesi endişelendirmeli. Yani herkesin barış için adım atması gerekir. Şu an maalesef taraflar ve diğer aktörler aklıselimle hareket etmiyor.

Gübreyi Rusya'dan deniz yoluyla ya da karayoluyla tedarik etme durumu ile ilgilin gelen soruya Kirişci, ''Zaten gübre ile ilgili, daha önce de konuştum, bir kısmı doğalgaza bağlı, doğalgazdan elde edilenler var. Önemli olan doğalgaz akışının sağlanması, bizim zaten şu an doğalgazla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, o akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var, onlar doğalgazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var.'' cevabını verdi.