Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[AA (arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Terör Örgütü
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