Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı göremedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kadıköy'deki patlamaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, ''Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30’a yakın kişinin ifadesi alındı. Patlamaların ardı ardına 3 defa olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış'' dedi.
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