Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, bölgedeki ulaşımı rahatlatacak.

Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampaları, tüneller sayesinde 5 dakikada geçilebilecek.

İki tünelin açılmasıyla yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçilecek. Tüneller, 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek.

Assos ve Troya tünelleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete alınacak.