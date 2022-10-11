Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Assos ve Troya tünelleri açılıyor
Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan Assos ve Troya tünelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılacak.
Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, bölgedeki ulaşımı rahatlatacak.
Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampaları, tüneller sayesinde 5 dakikada geçilebilecek.
İki tünelin açılmasıyla yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçilecek. Tüneller, 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek.
Assos ve Troya tünelleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete alınacak.
Etiketler: Çanakkale İzmir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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