Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel ve hayvansal üretimde olduğu gibi su ürünleri üretiminde de stokları koruyarak sürdürülebilirliğin sağlanması için üretim planlamasına geçildiğini anımsattı

Su ürünleri avcılığında 7 türün (mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı, hamsi), su ürünleri yetiştiriciliğinde ise 4 türün (Türk somonu, çipura, levrek, Akdeniz midyesi) üretim planlaması kapsamına alındığına işaret eden Yumaklı, su ürünleri yetiştiriciliğinde planlamanın 1 Ocak 2024'te, su ürünleri avcılığında ise 1 Eylül 2024'te başladığını söyledi.

Yumaklı, bu yıl su ürünleri üretim planlaması kapsamında, avcılığa 4 tür (kerevit, uzun kanat orkinos, kılıç ve kalkan), yetiştiriciliğe 1 tür (alabalık) eklendiğini belirterek, "Avcılıkta üretim planlaması kapsamında olan tür sayısı 11'e, yetiştiricilikte ise 5'e yükseldi. Böylece, su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıkarak, su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

"Su ürünleri üretim planlaması elektronik izleme sistemleriyle takip ediliyor."

Bu sezon, 2025-2027 dönemini kapsayan Su Ürünlerinin Üretiminin Planlanması Kurul Kararı'nın 81 İl Müdürlüğüne iletildiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda üretim planlaması, su ürünleri yetiştiriciliğinde illere göre işletme bazlı asgari ve azami üretim miktarı aralığında planlama şeklinde yürütülürken, su ürünleri avcılığında ise planlama kapsamında toplam avlanabilir miktarları belirlenen türlere özgü hazırlanan yönetim planlarının uygulanmasıyla hayata geçiriliyor. Su ürünleri üretim planlaması sürecinin her aşaması etkin saha denetimleri, karaya çıkış noktaları ve elektronik izleme sistemleriyle takip ediliyor."

Öte yandan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricileri ve balıkçılarının yönlendirici destek, teşvik ve indirimli faiz avantajlarından da faydalanabildiğini sözlerine ekledi.