Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakıyor.

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Karadeniz'de hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmeye başladı.

Sezon başında bolca tutulan hamsinin, avının zorlaşmasıyla, kilo fiyatı da 10 TL'den 20'TL'ye çıktı. Karadenizli balıkçılar ise hamsinin bölgeden erken göç etmesinden endişe duyuyor.

"Umarım hamsi bizi terk etmez"

Balıkçı İsmail Demir, “Hamsi son günlerini oynuyor. Deniz suyu da sıcak. Hamsiler Gürcistan tarafına gidiyor. Trabzon’da genelde hamsi yeniyor. Umarım hamsi bizi terk etmez” diye konuştu.

"Az bulunduğu için fiyatı yükseldi"

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu ise, “Bu yıl güzel hamsi gördük ama şimdi tezgahlarda hamsi azalmaya başladı. İnceldi hamsi. Az geldiği için de fiyatı yükseldi. Onun dışında diğer balıklarımız mevcut. Çeşitlerimiz çok var ama hamsinin gitme ihtimali bizi tedirgin ediyor” dedi.