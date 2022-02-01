Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki startup ekosisteminin geçen yılki performansına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türk startup'ların ününün sınırları aştığını ve ekosistemin ileri teknolojilerden aldığı güçle hızla gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "İşte gelişim, işte sayılar! Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yıl sonu itibariyle 1,5 milyar dolara ulaştı" bilgisini paylaştı.

Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, gücünü ileri teknoloji ve inovasyondan alan startup ekosistemi, devlet destekli yatırım fonlarıyla büyümeye devam ediyor.

Startup'larımızın ünü sınırları aşıyor, ekosistemimiz ileri teknolojilerden aldığı güçle hızla gelişmeye devam ediyor.



İşte gelişim, işte sayılar!



Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yıl sonu itibariyle 1,5 milyar dolara ulaştı. pic.twitter.com/bPVaVFFQog — Mustafa Varank (@varank) February 1, 2022

Geçen yıl startup'ların aldığı yatırımlar, bir önceki yıla göre 9 kat artarak, 1,5 milyar doları buldu. Yıl genelindeki 345 yatırım turunda 323 startup yatırım aldı. Girişim başına yapılan yatırım tutarı 4,8 milyon dolar oldu. Startup'lara yönelik 45 yabancı yatırım gerçekleşti.

Yatırım fonları da Türkiye'deki teknoloji tabanlı girişimlerin sermaye ihtiyacının çözülmesine imkan sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde TÜBİTAK tarafından yürütülen "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" girişimci ekosisteminde gelişim sürecini hızlandırdı.