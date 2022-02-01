Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.
Alınan üst düzey COVID-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.
Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.
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