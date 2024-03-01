SPK'den "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de değişiklik duyurusu

SPK açıklamasına göre, "Finansal Mimari ve Alt Yapının Güçlendirilmesi Programı" ve "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2023-2024 Eylem Planı" kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle; bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği Standart Fonların, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önü açılırken, portföylerinin asgari yüzde 1'i oranında yatırım şartı getirildi.