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Ekonomi
TRT Haber 01.03.2024 12:13

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere kredi müjdesi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara Halkbank’tan kullandırılan genel işletme kredilerinde şahıs üst limiti 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.

Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.

Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."
 

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Ömer Bolat
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