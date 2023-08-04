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Ekonomi
AA 04.08.2023 23:07

SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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