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Ekonomi
AA 04.08.2023 18:52

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazanarak günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.427,10 puana taşıdı.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 136,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,34, holding endeksi yüzde 3,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,88 ile elektrik oldu.

ABD'de, tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle Fed'in şahin adımlarını sona erdirebileceğine dair beklentilerin devam etmesine karşın, ortalama saatlik kazançlardaki artışla bankanın para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

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