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Ekonomi
AA 04.08.2023 16:24

Batman’dan 100'e yakın ülkeye kurutmalık domates ihraç ediliyor

Batman'ın Sason ilçesinde ilk defa deneme amaçlı ekilen kurutmalık domates, rekolte ve kalitesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Batman’dan 100'e yakın ülkeye kurutmalık domates ihraç ediliyor

400 dönümlük alanda ekilen domatesler, ABD, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Sason ilçesinde ilk defa 400 dönümlük alanda deneme amaçlı ekilen domatesin ilk hasadının bereketli geçtiğini belirten çiftçi Hüseyin Bayındır, domates hasadında 140 işçinin çalıştığını söyledi.

İlçede bu yıl deneme amaçlı ekimini yaptıkları kurutmalık domatesin hasadına başladıklarını ifade edilen Bayındır, "400 dönümlük bir alana kurutmalık domates ekimi yaptık. Rekoltesi yüksek ve son derece kaliteli bir ürün elde ettik. Burada yaptığımız çalışmayla, başta ilçemizdeki işsiz gençlere olmak üzere çevre illerden de gelen onlarca işsiz gencimize de iş kapısı aralamış olduk" dedi.

Buradan elde ettikleri kurutmalık domatesleri sergi alanında kuruttuktan sonra önce Manisa’ya gönderip orada paketleme işlemelerinin yaptırdıktan sonra başta Avrupa ve ABD olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Bayındır, "Buraya gelen onlarca işçimiz de kendi memleketinde çalışarak kendi ayakları üzerinde durma imkanına kavuştu" şeklinde konuştu.

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