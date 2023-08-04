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Ekonomi
AA 04.08.2023 14:23

İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirtti.

İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız

Maliye Bakanı Hunt, Sky News’e yaptığı değerlendirmede, “Sadece İngiltere değil, Avrupa, ABD, Kanada, Japonya. Hepimiz çıkmamız gereken düşük büyüme kapanındayız” ifadesini kullandı.

Hunt değerlendirmesinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre İngiltere’nin uzun vadeli büyüme oranının Fransa, Almanya ve Japonya’dan daha yüksek olduğunu hatırlattı.

Bakan Hunt, Güz Dönemi Bütçe Planındaki önceliklerine de değinerek, “Yaklaşan Güz Dönemi açıklamasında, bu düşük büyüme tuzağından nasıl kurtulacağımızı ve kendimizi dünyanın en girişimci ekonomilerinden biri haline getireceğimizi gösteren bir plan göreceksiniz. Bizim istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.

Hafta başında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’tan yapılan açıklamada ise, “İngiltere’de imalat sanayisinin düşüşü bu yılın temmuz ayında kötü bir yola girdi; (sektörde) üretim çıktısı, istihdam ve yeni siparişlerindeki daralma hızlandı” ifadesi yer bulmuştu.

İngiliz ekonomisinin görünümüme ilişkin BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan Alianz’ın Baş Ekonomisti Mohamed El-Erian ise, “Halk, artan konut kredilerinin, şirketler yüksek borçlanma maliyetlerinin sancısını hissediyor. Küresel aktivite de (bu duruma) yardımcı olmuyor. Evet, gerçekten resesyona girme riskimiz var” İfadelerini kullanmıştı.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan yükseltilerek yüzde 5,25 seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

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