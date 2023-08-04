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Ekonomi
TRT Haber 04.08.2023 10:17

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 milyon 941 bin 875 TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

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