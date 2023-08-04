SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
29.6ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.08.2023 10:17
, 04.08.2023 10:19
SON GÜNCELLEME
04.08.2023 10:19
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 milyon 941 bin 875 TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Tarım Üretimi
Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Kastamonu'da 3 evde yangın çıktı
10:24
Beyrut'taki patlamanın üzerinden 3 yıl geçti
10:26
Bakan Bolat deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor
10:15
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
10:14
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
10:16
Antalya'da restoranda yangın
Ajmer'deki Hint baykuşları
FOTO FOKUS
Elektrik hatlarına İHA'lı 'bakım'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 85,19 dolar
Elektrik hatlarına İHA'lı 'bakım'