Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 1 Temmuz-31 Aralık dönemindeki soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere toplandı.

Çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amacıyla çiğ sütün tavsiye fiyatının kalite esaslı açıklanmasına karar verildi.

Bu kapsamda 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı litre başına 3,20 lira olarak belirlendi.

Uygulanacak kalite kriterlerinde, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yüzde 3,5 yağ ve yüzde 3,1 protein, ekim, kasım ve aralık aylarında yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değerleri baz alınacak.

Ayrıca yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (yüzde 0,1'lik değişim) için +/- 5 kuruş fark uygulanacak.

Bakanlık destek primini 0,20 lira olarak belirlendi

Konseyden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2021 Temmuz-Aralık aylarına ait çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,20 lira olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Süt Konseyi'nin, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceği kaydedildi.