Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Bu kapsamda, ilk adımı mesleki eğitimde attı. Fikri mülkiyet çalışmalarına özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerinde ağırlık verilerek 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alınmıştı.

MEB, daha sonra fen liseleri ve BİLSEM'lerde de fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler verildi.

BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. BİLSEM'ler 2021'in ilk beş ayında 101 patent, 155 faydalı model, 1460 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1724 ürün başvurusunda bulundu.

MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonunda 520 ürünün tescili alındı. Böylece 2021'in ilk beş ayında hedefe ulaşıldığı gibi yüzde 184 de artış elde edildi.

Mesleki eğitimde ise bu yıl 850 ürün başvurusunda bulunuldu ve 104 ürünün tescili alındı. MEB, mesleki eğitimde 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Böylece beş ayın sonunda bu hedefin de yüzde 42'si gerçekleştirilmiş oldu.

Fen liselerinde ise başvuruda bulunulan 156 üründen 9'u için tescil alındı. MEB, her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili almayı hedefliyor.

İlk 5 ayda hedefin yüzde 82'üne ulaşıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını anlattı.

2021 yılının ilk beş ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunuldu ve beş ay sonunda bu başvurulardan 633 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldı.

Özer, "2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. Yılın ilk beş ayında tescil hedefimizin yüzde 84'üne ulaşmış bulunuyoruz." dedi.