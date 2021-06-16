Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl hizmete sundukları dijital sistemler ile 2 milyon 185 bin 274 adayın herhangi bir başvuru merkezine gitmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yaptığını açıkladı.

Aygün yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

ÖSYM tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulama, adayların ve sınav görevlilerinin kullanımına açıldı ve mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandı.

Temel değerlerimizden biri olan 'sınav süreçlerinde yenilikçi olmak' adına sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla birlikte adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. 2021-YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren aday sayımız 2 milyon 185 bin 274. Bu adaylardan 476 bin 640'ı ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden başvurularını tamamladı. Müracaatını başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştiren aday sayımız ise 422 bin 629.

İlk oturum 26 Haziran'da

Öte yandan 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.