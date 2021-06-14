Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden daha önce 1-6. üniteleri kapsayan 32 fasikülü yayımlamıştı.

MEB, 4. sınıflar için aynı serinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu üniteleri ile ilgili yedi ayrı fasikül daha yayımladı. Böylece dördüncü sınıflarla ilgili yardımcı fasikül serisi tamamlanmış oldu.

4.sınıf düzeyinde hazırlanan yeni fasiküller, 2020-2021 eğitim öğretim yılının son dört ünitesini kapsıyor ve Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli soru ve etkinlikler içeriyor.

Bu fasiküllerle birlikte MEB, dördüncü sınıflar için 41 fasikülde toplam 3 bin 580 soru ve etkinlik yayımlayarak seriyi tamamladı. Yeni yayımlanan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

"Öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağlamaya çalıştık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, öğrencilere sundukları kaynakları sürekli çeşitlendirdiklerini anlatarak Özer, şunları söyledi:

"Bu kapsamda daha önce eğitimin tüm kademelerinde ve tüm sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynak desteği sağladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden son üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Böylece dördüncü sınıflara yardımcı kaynak kapsamında yayımladığımız fasikülleri tamamlamış bulunuyoruz."