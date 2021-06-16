Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2021'in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi karla, 1'i ise zararla kapattı. Söz konusu şirketlerin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv satışları yüzde 73,1, aktifleri yüzde 46,5 ve öz kaynakları yüzde 29 arttı.

Otokar'ın karını yüzde 381,7 artırarak 22,3 milyon liradan 107,4 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 189,1 artıran Ford Otosan, 1 milyar 819,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 616,7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406,5 milyon lira karla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 314,6 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27,2 milyon lira ve 7,6 milyon lira kar açıkladı.

2020'nin ilk çeyreğinde 8,4 milyon lira zarar eden Karsan'ın zararı 2021'in birinci çeyreğinde 16,8 milyon liraya çıktı.

Tümosan, borsada en çok kazandıran oldu

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 7'sinin hisse fiyatı yılın ilk çeyreğinde artarken, en yüksek getiriyi yüzde 74,1'lik getiriyle Tümosan Motor ve Traktör sağladı.

Tümosan Motor ve Traktör'ü yüzde 58,3'lük kazançla Ford Otosan takip etti.

Doğuş Otomotiv yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kaybettiren tek otomotiv hissesi olurken, şirketin hisse fiyatı yüzde 1,1 azalışla 27,32 liradan 27,02 liraya indi.

Öte yandan, ilk çeyrekte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,8 değer kaybetmişti.