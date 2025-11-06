Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 06.11.2025 21:18

Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer enerji santralleri için teknik çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer enerji santralleri için açıklama yaptı.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis’in Başkan ve CEO’su Sn. Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde Sinop ve Trakya’daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkânlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık.

Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."

Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

Kanada Nükleer Enerji Santralleri Nükleer Santral Sinop Son Dakika
