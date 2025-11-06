Hafif Sağanak Yağışlı 14.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 06.11.2025 18:31

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 153,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,63 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 2,16 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de işten çıkarmaların arttığına yönelik gerçekleşen veri akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu öncesinde 11.000 puan seviyesinin üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya ve Çin'de dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa Borsa İstanbul Merkez Bankası Enflasyon
