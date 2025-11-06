Hafif Sağanak Yağışlı 15.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 06.11.2025 15:38

Noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, 4 ile 20 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterlik, 20'den fazla noterliğin faaliyette bulunduğu yerlerde ise toplam noterlik sayısının en az yüzde 5'i kadar noterlik nöbet hizmeti verecek.

Noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, noterlik nöbeti, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak, nöbetçi noterler tarafından yapılacak noterlik işlemlerine, yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarası verilecek.

Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek.

En az 4, en fazla 20 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterlik, 20'den fazla noterliğin faaliyette bulunduğu yerlerde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde 5'i kadar noterlik, nöbet hizmeti verecek. İl merkezi haricindeki ilçelerde nöbetçi noterlik hizmeti verilip verilmeyeceğine ve sayısına, mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilecek.

İl ve ilçelerde belirlenen nöbetçi noterlik sayısının artırılmasına, eksiltilmesine ya da nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğine, mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığı karar verecek.

İl ve ilçelerdeki nöbetçi noterlik hizmeti verecek noterlikleri, noter odaları belirleyecek. Noter odaları, hazırladıkları listeleri en az 3 ay önce Türkiye Noterler Birliğinin onayına sunacak. Birlik tarafından onaylanan nöbet listeleri, Birlik'in internet sitesinde ilan edilecek.

Nöbetçi noterliklerde günlük çalışma saatleri 09.00 ile 17.00 arasında olacak ve 12.30 ile 13.30 arası öğle tatili sayılacak.

Noter
