Türkiye Girişimci Buluşması 6 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak

Girişimci İşadamları Vakfından (GİV) yapılan açıklamaya göre, girişimci, yatırımcı ve ekosistemin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak etkinlik, GİV tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yapılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen girişimciler 1 Ekim-15 Kasım 2025 tarihlerinde turkiyegirisimcibulusmasi.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurusu kabul edilip seçilen projeler, etkinlikte stant açma ve yatırımcılarla birebir görüşme hakkı kazanacak.

GİV tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Girişimcilik Ödülleri, aynı günün akşamında yapılacak törende sahiplerini bulacak. Toplam 1 milyon lira ödül havuzuna sahip organizasyonda "GİV Özel", "Dijital Ekonomi", “Akademisyen”, “Kamu Yöneticisi”, “Üniversite Girişimcilik Kulüp”, “Yeni Girişimcilik”, “Kurumsal Girişimcilik”, “Basın/Yayın/Medya”, “Proje-Fikir” ve “İş Planı” kategorilerinde ödüller verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, Türkiye'de girişimciliğin artık sadece bir ekonomik tercih değil, toplumsal dönüşüm aracı haline geldiğini belirtti.

Koç, "Türkiye, sahip olduğu genç nüfus, teknolojik kapasite ve girişimci ruhla bölgesinde girişimcilik açısından lider ülke olma potansiyeline sahip. Girişimcilik kültürü sadece ekonomik büyümeyi değil, istihdam, inovasyon ve sosyal etkiyi de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Koç, son dönemde yapay zeka, finansal teknolojiler, enerji verimliliği, tarım teknolojileri ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda hızla artan girişim sayısına dikkati çekti.

Artık bir fikir, doğru mentörlük ve finansman desteğiyle 6 ay içinde global pazarlara açılabilecek noktaya gelinebildiğini aktaran Koç, Türkiye’nin güçlü üniversite altyapısı, teknopark ağı ve artan risk sermayesi hacmi ile bu dönüşümün ana dinamosu olduğunu vurguladı.

Türkiye’de üretim ve istihdam dengesini güçlendiren yeni girişim modellerinin ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını ve girişimciliğin Türkiye’nin hem cari açığını azaltacak hem de nitelikli istihdamı artıracak en kalıcı unsur olduğunu kaydeden Koç, "Bir girişim sadece gelir oluşturmaz aynı zamanda teknoloji üretir, dışa bağımlılığı azaltır ve gençleri üretken hale getirir. Bizim hedefimiz, fikirleri birer üretim gücüne dönüştürmek." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, GİV’in bu amaçla yürüttüğü projelerde üniversite, sanayi ve yatırım dünyası arasındaki bağları güçlendirdiğini bildirdi.

"Girişimci sayısını iki katına çıkarabilirsek, Türkiye’nin küresel pazarlarda söz sahibi olması artık bir hedef değil, doğal bir sonuç olacaktır. Bunun için gençleri motive eden, onları yatırımcıyla bir araya getiren güçlü bir ekosistem kurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulunan Koç, Türkiye'de hızla büyüyen paya dayalı kitle fonlama, girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF), girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (GSYO), melek yatırım ağları, fintech tabanlı yatırım platformları, kurumsal yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri gibi yapıların artık girişimlerin hem erken hem de büyüme aşamasında temel finansman kapısı haline geldiğini ifade etti.

Bu mekanizmaların artık sadece finansman değil, stratejik ortaklık modellerine dönüşmüş durumda olduğunu belirten Koç, girişimciler ürünlerini erken müşteriyle test ederken yatırımcıların hem sermaye hem bilgi hem de küresel bağlantı desteği sağladığını aktardı.

Koç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından güçlendirilen yasal çerçevenin bu ekosistemi daha güvenli, denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirdiğini kaydetti.

"OVP hedefleriyle girişimcilik ekosistemi doğrudan örtüşüyor"

GİV Genel Başkanı Koç, 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin girişimcilik ekosistemiyle doğrudan örtüştüğüne dikkati çekti.

OVP'nin 2028’e kadar büyümeyi yüzde 5 seviyesine, işsizlik oranını yüzde 7,8’e, ihracatı ise 308,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflemesinin girişimciliğin artık makro ekonominin stratejik bir parçası olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu hedeflerin gerçekleşmesi, girişimlerin ölçeklenmesi ve teknoloji odaklı üretimin güçlenmesiyle mümkün olacak. Biz GİV olarak, bu hedeflerin sadece birer makro gösterge değil, aynı zamanda girişimcilerin yol haritası olduğunu düşünüyoruz. Bu vizyon sadece finansal büyümeyi değil, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve AR-GE kapasitesinin artırılmasını da kapsıyor. OVP’nin yenilikçilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim temelleri, Türkiye’nin girişimcilik kültürünü uzun vadeli bir kalkınma aracına dönüştürüyor. Girişimciler artık sadece şirket değil, ülkenin gelecek stratejisini inşa ediyor."

Türkiye'de 2025 itibarıyla ihracata dönük startup modellerinin öne çıkmaya başladığını belirten Koç, global pazarlara erken açılan Türk girişimlerinin markalaşma sürecini 5 yıl değil, iki yılda tamamladığını ifade etti.

Koç, şunları kaydetti:

"Savunma, yazılım, oyun, tarım teknolojileri ve siber güvenlik gibi sektörlerde gelişen startuplar artık büyük holdinglerin tedarik zincirine doğrudan giriyor. Bu sinerji Türkiye’yi sadece yatırım alan değil, yatırım yapan ülke konumuna taşıyor.

Eğer biz girişimciliği popüler kültür haline getirebilirsek, gençlerimiz sadece para kazanmak değil, bu ülkeye katkı sunmanın onurunu da yaşar. Türkiye’nin her şehrinde girişimci potansiyelini ortaya çıkarmak, ülkenin geleceğini yeniden şekillendirecek."