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Ekonomi
AA 20.07.2024 00:25

Sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar atıldı

Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirilirken, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırları sabit tutuldu. KKM hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirilirken, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan düşürüldü.

Sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı.

Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı

Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.

TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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