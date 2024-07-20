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Ekonomi
TRT Haber 20.07.2024 00:01

Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı

Bakan Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltmesiyle ilgili, "Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı. Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu" dedi.

Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

Bakan Şimşek, "Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu" dedi.

 

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu.

Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" 

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Ekonomik Büyüme Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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