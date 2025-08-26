Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.08.2025 12:43

Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 2,9 trilyon liraya ulaştı

Sigorta sektörünün toplam aktif büyüklüğü yılın ilk yarısında yüzde 56 artışla 2,9 trilyon liraya ulaştı.

Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 2,9 trilyon liraya ulaştı
[Fotoğraf: Arşiv]

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk yarısında sigorta sektörü, istikrarlı büyümesini sürdürerek hem bilanço yapısında hem de finansal dayanıklılığında güçlü sonuçlar elde etti.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü yüzde 56 artışla 2,9 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde özsermaye büyüklüğü de yüzde 58 artışla 324,1 milyar liraya çıkarak sektörün sermaye gücünü pekiştirdi.

Güçlü sermaye yapısı, sigorta şirketlerinin risklere karşı dayanıklılığını artırarak ekonomik dalgalanmalara karşı daha esnek hareket etmelerini ve uzun vadeli yükümlülüklerini güvenle karşılamalarını sağlarken bu durum hem yeni yatırımların önünü açtı hem de sektörde sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturdu.

Özsermayedeki büyüme, yatırımcı güvenini pekiştirmenin yanı sıra sektörün uzun vadeli finansal istikrarına da katkı sağlarken sektörde sermaye verimliliğini artırmaya ve yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir zemin oluşturdu.

Toplam prim üretimi 576,3 milyar lira oldu

Bilanço gücünün yanı sıra prim üretiminde de sektör ivmesini korudu. Yılın ilk yarısında toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 576,3 milyar lira oldu.

Hayat dışı branşların toplam içindeki payı yüzde 86 olurken hayat ve bireysel emeklilik branşlarının payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Hayat dışı segmentte trafik yüzde 23, sağlık yüzde 22 ve yangın/doğal afetler yüzde 16’yla en yüksek prim üretimine sahip alanlar oldu.

Mevcut dönemde yatırım gelirleri, teknik karlılığın üzerindeki baskıları önemli ölçüde telafi etti. Bununla birlikte, faiz oranlarında beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde, yatırım gelirlerinin teknik karlılığa sağladığı bu yüksek katkının görece azalması öngörülüyor. Bu nedenle, sektörün sürdürülebilir karlılığının temeli, yatırım gelirlerine kıyasla teknik faaliyetlerden elde edilen karın güçlendirilmesine dayanıyor. Doğru fiyatlama, etkin hasar yönetimi ve sağlam rezerv politikalarıyla desteklenen teknik kar, uzun vadeli ve istikrarlı karlılığın ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Sigorta Yatırımcı
Sıradaki Haber
TÜRKSAT GES ile 82 milyon liralık tasarruf sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Fransa’da muhalefet, hükümetin güvenoyu alamaması halinde Macron için azil süreci başlatacak
13:53
İzmir'de zehir taciri 133 şüpheli tutuklandı
14:00
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
13:48
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
13:32
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
13:26
İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ