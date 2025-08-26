TÜRKSAT GES ile 82 milyon liralık tasarruf sağlandı

Bakan Uraoğlu, yazılı açıklamasında TÜRKSAT GES'e ilişkin bilgi verdi.

Santralin, ilk yılında hem çevre hem de ekonomi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Uraloğlu, santralin, Ankara'daki tüm TÜRKSAT yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşıladığına işaret etti.

Uraloğlu, 131 dönümlük alana kurulu santralin geçen yıl devreye alındığını belirterek, "Yalnızca bir yılda 17,5 gigavat saat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladı. Bu üretim, 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer. TÜRKSAT, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yalnızca kurumun enerji bağımsızlığını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümünde örnek alınacak bir model ortaya koydu. Bu başarı, hem mühendislik kabiliyetimizin hem de sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun somut bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

"8 bin 400 ton karbon salımı engellendi"

GES'in çevreye sağladığı katkıya da değinen Uraloğlu, sadece bir yılda 8 bin 400 ton karbon salımının engellendiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu miktarın, yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına denk geldiğini, doğaya 500 futbol sahası büyüklüğünde yemyeşil bir orman kazandırmış gibi olduklarını belirterek, "Bu alan, Ankara'da Çankaya'nın en bilinen iki mahallesi olan Küçükesat ve Ayrancı'nın toplam yüzölçümü kadar büyüklüğe denk geliyor. Düşünün ki şehrin merkezinde bu iki mahalleyi tamamen kaplayacak büyüklükte bir orman oluşturuyorsunuz. İşte TÜRKSAT GES'in sadece bir yılda ortaya koyduğu çevresel katkı tam olarak bu ölçekte" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKSAT'ın enerji bağımsızlığının stratejik önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruyan TÜRKSAT, uzaydan dijital dünyaya ve internetten yayıncılığa uzanan tüm kritik görevlerini artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yürütüyor. Bu sayede hem ülkemizin dijital bağımsızlığına hem de temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz. 82 milyon liralık tasarruf, yüzlerce okulun yıllık enerji giderini karşılayabilecek büyüklükte. Bu miktar, aynı zamanda yüzlerce hastanenin aydınlatma ve ısıtma ihtiyacını karşılayabilir, onlarca köyün yıllık enerji tüketimini sıfıra indirebilir. Elde edilen bu kaynak, hem ülke ekonomisine hem de yeni yatırımlarımıza güç katıyor."

Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarla birlikte "Temiz enerji, temiz bir dünya" vizyonu doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını vurguladı.