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Ekonomi
AA 05.10.2023 12:10

SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular, 5-11 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, personel alımına ilişkin paylaşım yaptı.

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

 

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