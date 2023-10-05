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Ekonomi
AA 05.10.2023 11:36

Eylülde konut satışı azaldı

Türkiye'de eylül ayında yapılan konut satış işlemi sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 16 azaldı.

Eylülde konut satışı azaldı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülke genelinde eylülde 280 bin 58 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Eylülde gayrimenkul satışları, 312 bin 339 gayrimenkul satışının yapıldığı ağustosa göre yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 808 milyon 937 bin 276 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Eylüldeki 280 bin 58 gayrimenkul satışının 100 bin 839'unu konut, 49 bin 418'ini arsa, 95 bin 513'ünü tarla, 11 bin 41'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

Bu gayrimenkullerin içerisinde yer alan konut satışları geçen ayki 119 bin 547 satışa göre yaklaşık yüzde 16, arsa satışları geçen ayki 55 bin 570 satışa göre yüzde 11, tarla satışları geçen ayki 101 bin 104 satışa göre yüzde 5, iş yeri satışları ise geçen ayki 11 bin 758 satışa göre yüzde 6 düşüş gösterdi.

En çok gayrimenkul İstanbul'da satıldı

Eylülde en çok gayrimenkul satışı 26 bin 627 ile İstanbul'da yapıldı.

İstanbul'u 16 bin 59 satışla Ankara, 12 bin 54'le İzmir, 10 bin 200'le Konya, 9 bin 898'le Bursa, 8 bin 772'yle Antalya, 7 bin 803'le Tekirdağ, 7 bin 103'le Balıkesir, 7 bin 92'yle Gaziantep ve 6 bin 83'le Kocaeli takip etti.

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