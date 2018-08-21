SGK’dan ‘emekli maaşı’ açıklaması

SGK'dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kurumun belirlediği dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesinin cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesinin pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılacağı belirtilen açıklamada, ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağının belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

"2 milyon 581 bin emekliye ödeme yapılacak"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı'nın 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7 milyon 652 bin 321 emekliye ödeme yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapılacaktır.

Bununla birlikte 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine bayram ikramiyesi ödendi."

Kaynak: AA