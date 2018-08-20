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Damga ve katma değer vergisi beyanname süresi uzatıldı

27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

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Damga ve katma değer vergisi beyanname süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Albayrak paylaşımında, 27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatıldığını ifade etti.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muhtasar Beyannameler, katma değer vergisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, damga vergisi
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