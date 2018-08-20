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Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120 arttı

Türkiye'nin ayakkabı ihracatında ilk sırada yer alan Rusya'ya 2018'in Ocak-Temmuz döneminde 91 milyon 707 bin dolarlık ayakkabı ihraç edildi.

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Rusyaya ayakkabı ihracatı yüzde 120 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre Türk deri sektörü, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde Rusya'dan yüzde 64'lük ihracat artışıyla 144 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Rusya’ya deri ürünleri ihracatında ilk sırada ayakkabı yer aldı. Türkiye'nin Rusya'ya ayakkabı ihracatı geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 120'lik artışla 91 milyon 707 bin dolara ulaştı.

Hedef 250 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ihracatı artırmak için dünyanın her yerindeki fuarlara katılmaya gayret ettiklerini belirtti.

Rusya'nın deri ürünleri ihracatında geleneksel pazar olduğunu kaydeden Zandar, "Rusya'ya bu yılın sonunda 250 milyon dolarlık bir ihracatı yakalamak istiyoruz. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri ihracat rakamlarımıza yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, ihracat, ayakkabı
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