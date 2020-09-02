Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tohum Bayileri Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Tohum ve tohumculuğun tüm dünyada gelecek için kritik, tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, gelecekte gıda arz güvenliğinin sağlanması için tohumun genetik kodlarının iyi okunması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, "Türkiye, dünyada önemli tohumculuk ülkelerinden birisidir ve dünyada ilk 10 arasındadır. Sertifikalı tohum üretimimiz, 2002'de 145 bin ton iken bugün 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır. Yine 2002'de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız, 2019'da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir. 2002'de tohum ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 31 iken 2019'da bu oran yüzde 86'ya ulaşmıştır." diye konuştu.

Ülkede buğday ekilişlerinde, 2002'de 80 bin ton olan sertifikalı tohum kullanımının, geçen yıl 450 bin tona çıktığı bilgisini veren Pakdemirli, söz konusu dönemde arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohumun da 42 kat arttığını bildirdi.

"2,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık"

Pakdemirli, tohumculuk sektörünün, uluslararası rekabete uygun gelişmesini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetini azaltmak için son 18 yılda çok büyük destekler verdiklerine işaret ederek, "Bu kapsamda, desteklerin verilmesine başlanmasından itibaren 2,1 milyon çiftçimize 1,8 milyar lira sertifikalı tohum/fidan kullanım desteği ve 650 milyon lira tohum/fidan üretim desteği olmak üzere, tohumculuk sektörüne toplam 2,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin 466 ton sertifikalı tohumluk miktarından yüzde 44'ünün sadece Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri tarafından üretilen yüzde 100 yerli ve milli tohumlardan sağlandığını aktaran Pakdemirli, bu yıl söz konusu enstitülerce tarla bitkilerinde 74, bahçe bitkilerinde 8 çeşit tescil edildiğini, toplamda 82 yerli tohumun da sektörün kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, 10 yerli patates çeşidinin de geliştirilerek tescil edildiğini belirterek, lif amaçlı endüstriyel tip kenevir çeşidini geliştirmeye yönelik iş birlikleri yapıldığını vurguladı.

Şubatta "Atadan Toruna Tohum Seferberliği" tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda eğitim, test ve sertifikasyon, analiz ve fidan ihtisas eğitimi olmak üzere 4 ayaklı bir strateji izlemeye karar verdiklerini söyledi.

Pakdemirli, Çiftçi Eğitimi Projesi kapsamında, 2 yıl süreyle 15 bin tohum yetiştiricisine, modern tarımsal teknolojilerin kullanıldığı, kaliteli tohum üretimini hedefleyen yetiştiricilik metotları hakkında, teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandığını ifade etti.

Yerli ve milli tohumculuğun geliştirmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, 2023 sonuna kadar sertifikalı tohum üretimini 1,5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, "Gen kaynaklarımızı koruyacak ve atalarımızdan miras kalan bu verimli toprakları, gelecekle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikalı tohum çalışmaları

Pakdemirli, TİGEM'in faaliyetlerini, sertifikalı tohum üretimi ve çiftçilere dağıtımı ana ekseninde daha çok yoğunlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bu yıl, buğdayda 24 çeşitte 175 bin ton, arpada 6 çeşitte 20 bin ton, tritikalede 3 çeşitte 5 bin ton, yoncada 4 çeşitte 230 ton, fiğde 6 çeşitte 1375 ton, korungada 2 çeşitte 510 ton, sebzede 5 tür, 6 çeşitte 1000'er adetlik 207 bin paket, sertifikalı tohum hazırlama çalışmaları tamamlandı. Modern tohum hazırlama tesislerinde hızla tohum üretimine başlandı. İnşallah TİGEM tarafından sertifikalı tohumlarının ekim sezonundan önce, ülkemiz coğrafyasının tüm bölgelerine dağıtılmasını ve bayilerimiz tarafından ülkemiz çiftçileriyle buluşturulmasını sağlayacağız."

TİGEM'in 2020 sezonunda pazara arz edeceği hububat fiyatlarıyla 2020 yılı sertifikalı tohum fiyatlarını, kapsamlı bir piyasa araştırması ve sektör değerlendirmeleriyle hazırladıklarını ifade eden Pakdemirli, "Buna göre, TİGEM 2020 yılı sertifikalı tohum fiyatlarını, makarnalık buğdayda kilogramda 2,50 lira, ekmeklik buğdayda kilogramda 2,30 lira, tritikale kilogramda 2,10 lira ve arpada kilogramda 2 lira olarak belirledik. TİGEM yetkili bayilerine, işletme teslimi satış olarak belirlenen bu fiyatlara, bayilerimizin tüm maliyetleri içinde en fazla yüzde 14 artış yaparak ve üzerine yüzde 1 KDV uygulayarak, çiftçilerimizle buluşturulmasını sağlıyoruz." dedi.